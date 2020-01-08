Фьюри обозвал Усика бомжом

"Цыганский король" недоволен тем, что украинец является обязательным претендентом на пояс WBO.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри резко отреагировал на решение WBO назначить Александра Усика обязательным претендентом на чемпионский пояс.

Все началось с того, что президент организации Пако Валькарсель под видео из тренировки узбекского проспекта Баходира Жалолового написал, что хотел бы увидеть его бой против Тайсона Фьюри.

Ответ британца не заставил себя долго ждать.

“Ха-ха. Возможно мне было бы что сказать, если бы вы не подвинули меня с первого места в рейтинге WBO и не поставили туда какого-то бомжа из крузервейта, который провел только один бой в супертяжелом весе. Тогда бы вы имели право что-то мне говорить“, - заявил Фьюри.

Валькарсель, в свою очередь, объяснил, что лишение Тайсона Фьюри первой позиции в рейтинге связано с его поединком против Деонтея Уайлдера, который не позволяют ему в ближайшем будущем бороться за титул WBO.

“Чемп, мы тебя очень уважаем, но ты сейчас недоступен. Поэтому WBO убрала тебя из рейтинга. Кстати, чемп, удачи“.

Напомним, 22 февраля Тайсон Фьюри встретится в реванше с чемпионом WBC Деонтем Уайлдером.

Ранее сообщалось, что Энтони Джошуа может добровольно отдать Александру Усику пояс WBO.