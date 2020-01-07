Джошуа может добровольно отдать Усику пояс WBO
Украинский супертяжеловес Александр Усик, который является обязательным претендентом на пояс WBO, может получить его без поединка с обладателем титула Энтони Джошуа, сообщает World Boxing News.
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По информации издания, британец в следующем бою собирается защитить пояс IBF против Кубрата Пулева, а титул WBO станет вакантным и перейдет украинцу.
Отмечается, что данное решение связано с тем, что и Усик, и Джошуа сотрудничают с промоутерской компанией Matchroom Boxing. Чтобы не отдать один из чемпионских поясов боксеру другой компании, новым чемпионом WBO станет Александр, а Джошуа встретиться с победителем реванша Уайлдер - Фьюри.
Ранее Эдди Хирн рассказал, когда и где состоится бой Усик - Чисора.
Полная версия правил
Так цинично, мерзко, подло, по-хамски, изощренно, на главном кладбище страны, перед иностранными СМИ, вы.е.бать своих крепостных - это великое искусство!!!
Пояс WBO старый жид по праву заслужил