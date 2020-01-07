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Джошуа может добровольно отдать Усику пояс WBO

Комментариев: 6
Украинцу не обязательно проводить бой против обладателя титула.
Александр Усик и Энтони Джошуа
Александр Усик и Энтони Джошуа
Getty Images

Украинский супертяжеловес Александр Усик, который является обязательным претендентом на пояс WBO, может получить его без поединка с обладателем титула Энтони Джошуа, сообщает World Boxing News.

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По информации издания, британец в следующем бою собирается защитить пояс IBF против Кубрата Пулева, а титул WBO станет вакантным и перейдет украинцу.

Отмечается, что данное решение связано с тем, что и Усик, и Джошуа сотрудничают с промоутерской компанией Matchroom Boxing. Чтобы не отдать один из чемпионских поясов боксеру другой компании, новым чемпионом WBO станет Александр, а Джошуа встретиться с победителем реванша Уайлдер - Фьюри.

Ранее Эдди Хирн рассказал, когда и где состоится бой Усик - Чисора.

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Теги: бокс, Энтони Джошуа, Александр Усик
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  07.01.2020, 16:52
Оценка:  0
гость
Намедни, иудей Жырик, добровольно холопам мелочь раздавал!
Так цинично, мерзко, подло, по-хамски, изощренно, на главном кладбище страны, перед иностранными СМИ, вы.е.бать своих крепостных - это великое искусство!!!
Пояс WBO старый жид по праву заслужил
Духовный_скреп    07.01.2020, 16:52
Оценка:  +4
Духовный_скреп
"...Джошуа встретиТСя..." пишеТСя без мягкого знака.Кто вас, селюков ,на работу берёт???
гость  (аноним)  07.01.2020, 16:44
Оценка:  +1
гость
Паркер или Руиз, со своим пушечным ударом, размажут путинолюба.
АК-47  (аноним)  07.01.2020, 16:32
Оценка:  +7
АК-47
Это какой то еб аный стыд блядь, а не Джошуа(((((. Но, первый же претендент уделает это недоразумение, Руссикоффа.
pусский  (аноним)  07.01.2020, 16:30
Оценка:  -2
pусский
Вот что Россия всемогущая может, а ещё ругаете великого Путина... Как не стыдно, в конце концов?!
Духовный_скреп    07.01.2020, 16:56
Оценка:  0
Духовный_скреп
У вас,мокшей,все,блть,вяликие)))А за последние 30 лет изобрели,как стекломой х...ярить,да мельдоний в спорте.
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