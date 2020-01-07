Джошуа может добровольно отдать Усику пояс WBO

Украинцу не обязательно проводить бой против обладателя титула.

Украинский супертяжеловес Александр Усик, который является обязательным претендентом на пояс WBO, может получить его без поединка с обладателем титула Энтони Джошуа, сообщает World Boxing News.

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По информации издания, британец в следующем бою собирается защитить пояс IBF против Кубрата Пулева, а титул WBO станет вакантным и перейдет украинцу.

Отмечается, что данное решение связано с тем, что и Усик, и Джошуа сотрудничают с промоутерской компанией Matchroom Boxing. Чтобы не отдать один из чемпионских поясов боксеру другой компании, новым чемпионом WBO станет Александр, а Джошуа встретиться с победителем реванша Уайлдер - Фьюри.

Ранее Эдди Хирн рассказал, когда и где состоится бой Усик - Чисора.