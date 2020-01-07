Хантер: Усик должен изменить свой стиль, чтобы добиться успеха в супертяжелом весе
Американский супертяжеловес Майкл Хантер поделился мнением по поводу того, как Александр Усик сможет проявить себя в самом тяжелом дивизионе.
Читай также: Редкач: Гарсия - это следующая ступенька к поединкам с Пакьяо и Спенсом
“Мощь является ключевым фактором для более легких супертяжеловесов. Я могу отдать должное силе, которой я обладаю.
Что касается Усика, то для него это будет проблемой. Он не сможет бить так же сильно. Ему необходимо менять стиль, и он может это сделать.
Читай также: Менеджер Паркера: Если Джошуа откажется от пояса WBO, его должны разыграть Усик с Джозефом
Усик может нанести мощный удар, как и любой боксер весом более 90 килограммов. Но ему нужно будет сильнее сгибать ноги, чтоб нанести действительно мощный удар.
Это говорит о том, что у него больше шансов пропускать удары. Не знаю, захочет ли Усик идти на такой риск“, - цитирует Хантера Sky Sports.
Ранее сообщалось, когда Усик сможет провести бой.
Полная версия правил