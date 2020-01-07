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Хантер: Усик должен изменить свой стиль, чтобы добиться успеха в супертяжелом весе

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Украинский боксер не сможет наносить мощные удары.
Майкл Хантер
Майкл Хантер
Getty Images

Американский супертяжеловес Майкл Хантер поделился мнением по поводу того, как Александр Усик сможет проявить себя в самом тяжелом дивизионе.

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“Мощь является ключевым фактором для более легких супертяжеловесов. Я могу отдать должное силе, которой я обладаю.

Что касается Усика, то для него это будет проблемой. Он не сможет бить так же сильно. Ему необходимо менять стиль, и он может это сделать.

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Усик может нанести мощный удар, как и любой боксер весом более 90 килограммов. Но ему нужно будет сильнее сгибать ноги, чтоб нанести действительно мощный удар.

Это говорит о том, что у него больше шансов пропускать удары. Не знаю, захочет ли Усик идти на такой риск“, - цитирует Хантера Sky Sports.

Ранее сообщалось, когда Усик сможет провести бой.

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Теги: Майкл Хантер, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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SEMPENTY    07.01.2020, 15:21
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SEMPENTY
А ты подставь морду, и проверишь насколько ты прав.
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