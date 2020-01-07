Промоутер Фьюри: Тайсон остановит Уайлдера

"Цыганский король" будет лучше готовым к реваншу.

Промоутер британского боксера Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен поделился мнением по поводу реванша его подопечного с Деонтеем Уайлдером.

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“Уайлдер выполняет свою работу. Он очень опасный боксер. Деонтей может проигрывать на протяжении всех 11 раундов, но нокаутировать соперника в последнем.

Уайлдер - феноменальный панчер. Он один из самых опасных супертяжеловесов за последние 30 лет.

Могу предположить, что в реванше Фьюри должен делать тоже самое, что и в первом бою. Сейчас Тайсон сможет сделать больше. Я верю, что он сможет победить досрочно.

Я предсказываю, что Фьюри остановит Уайлдера. Думаю, что Тайсон будет лучше Уайлдера по всем параметрам“, - цитирует Уоррена Boxingnews24.

Ранее стало известно, когда состоится бой Фьюри с Уайлдером.