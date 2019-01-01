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Атлас назвал главную причину того, почему Ломаченко - особенный

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Ломаченко-старший готовит боксера ко всем возможным испытаниям.
Анатолий Ломаченко с сыном Василием
Анатолий Ломаченко с сыном Василием
instagram.com/lomachenkovasiliy

Известный тренер Тедди Атлас поделился мнением по поводу того, почему Василий Ломаченко может считаться особенным.

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“Отец Ломаченко учил Василия справляться с любыми трудностями, к которым никогда не готовили обычных людей.

Василий проходил тренировочные сборы таких местах, в которых никогда не готовились другие. Вот это самая главная причина, почему Ломаченко - особенный.

Это главная причина, почему он смог драться с Хорхе Линаресом, несмотря на свое поврежденное плечо. Он абсолютно не паниковал и знал, что нужно делать“, - приводит слова Атласа Boxingnews24

Отметим, что ранее Климас рассказал, почему Ломаченко выступает в легком весе.

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Теги: Василий Ломаченко, Анатолий Ломаченко, Тедди Атлас, бокс
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