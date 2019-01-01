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Хирн: Постараемся провести бой Усик - Чисора в марте

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Менеджер отметил, что команда украинца продолжает работать над организацией поединка.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал о ходе переговоров по поводу организации следующего боя своего клиента.

"Могу лишь сказать, что все стороны продолжают обсуждать. Все прояснится на протяжении ближайшего  времени. Мы до сих пор ждем разъяснений от IBF и WBO по поводу того, в каком порядке необходимо защищать титулы".

Также Хирн поделился ожиданиями от возможного поединка украинца Александра Усика и британца Дерека Чисоры.

"Бой Усик - Чисора? Он до сих пор возможен, мы продолжаем над этим работать. Но вряд ли эта встреча состоится 7 марта, как планировалось ранее. Вместе этого наша команда постарается провести его 28 марта на лондонской арене O2", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, что в октябре 2019-го года Усик дебютировал в хэвивейте победой на Чаззом Уизерспуном.

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Теги: Эдди Хирн, Александр Усик, Дерек Чисора, бокс
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