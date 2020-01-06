Менеджер Паркера: Если Джошуа откажется от пояса WBO, его должны разыграть Усик с Джозефом

Дэвид Хиггинс уверен, что именно Паркер должен стать соперником Усика в случае отказа Джошуа от пояса.

Промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Джозефа Паркера, Дэвид Хиггинс, считает, что существует большая вероятность, что именно его подопечный разыграет вакантный пояс WBO с Александром Усиком, если действующий чемпион Энтони Джошуа откажется от пояса.

"Ходят слухи, что Джошуа, возможно, придется освободить один из титулов. Если он освободит WBO, то обязательным претендентом будет Александр Усик. Я думаю, что его соперником будет следующий доступный по рейтингу боксер - Джозеф Паркер", - сказал Хиггинс в интервью Sky Sports.

"У нас может получиться ситуация, что Усик сразится с Паркером за вакантный титул, что довольно забавно, так как Джозеф именно так уже становился чемпионом мира. Он бился с Энди Руисом за вакантный титул. История повторяется.

С Усиком будет очень тяжелый бой. Он левша. Мы знаем это, но если вы лучший боксер, и вы хотите титул чемпиона мира, вы обязаны побеждать. Джозеф не сделает шаг назад и он будет биться с Усиком. Усик - очень опытный профессионал. Я уважаю его и его менеджера, но это был бы хороший бой. Надеюсь, мы увидим его в этом году", — сказал Хиггинс.