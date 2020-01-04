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Сауль Альварес похвастался своей яхтой за 60 миллионов долларов

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Суперзвезда отдыхает после впечатляющей победы над чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.
Сауль Альварес
Сауль Альварес
Getty Images

Мексиканский боксер Сауль Альварес, который в ноябре победил чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в четырех разных весовых категориях, заслуженно наслаждается отдыхом.

Мексиканец опубликовал в социальных сетях короткий видеоролик, в котором он решил похвастаться перед фанатами своей шикарной яхтой за 60 миллионов долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disfrutando 👊🏻🎆

Публикация от Saul Alvarez (@canelo)

Канело заработал огромные деньги за свою 15-летнюю профессиональную карьеру, и никто не знает, сколько еще он сможет заработать до выхода на пенсию. В октябре 2018 года он подписал контракт с DAZN на 5 лет, 11 боев и 365 миллионов долларов. Из них он провел только три боя.

Следующий поединок Сауль Альварес проведет в мае. Среди возможных соперников называются имена Каллума Смита, Билли Джо Сондерса, Риото Мураты, Геннадия Головкина, Дэниэля Джейкобса, Хайме Мунгуйи, Криса Юбэнка-младшего, Джона Райдера, Сергея Деревянченко и Дмитрия Бивола.

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Теги: Сауль Альварес, бокс
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  05.01.2020, 21:17
Оценка:  +7
АК-47
До Абрамовича ему еще далеко...)))). Но тому повезло, оказался рядом с пьяным Ельцыным, родился в стране с Ваньками-дураками, которых обворовал.
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