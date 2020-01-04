Сауль Альварес похвастался своей яхтой за 60 миллионов долларов

Суперзвезда отдыхает после впечатляющей победы над чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.

Мексиканский боксер Сауль Альварес, который в ноябре победил чемпиона WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева и стал чемпионом мира в четырех разных весовых категориях, заслуженно наслаждается отдыхом.

Мексиканец опубликовал в социальных сетях короткий видеоролик, в котором он решил похвастаться перед фанатами своей шикарной яхтой за 60 миллионов долларов.

Канело заработал огромные деньги за свою 15-летнюю профессиональную карьеру, и никто не знает, сколько еще он сможет заработать до выхода на пенсию. В октябре 2018 года он подписал контракт с DAZN на 5 лет, 11 боев и 365 миллионов долларов. Из них он провел только три боя.

Следующий поединок Сауль Альварес проведет в мае. Среди возможных соперников называются имена Каллума Смита, Билли Джо Сондерса, Риото Мураты, Геннадия Головкина, Дэниэля Джейкобса, Хайме Мунгуйи, Криса Юбэнка-младшего, Джона Райдера, Сергея Деревянченко и Дмитрия Бивола.