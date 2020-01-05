Хильберто Рамирес заявил, что близок к бою за титул, от которого отказался Канело

Мексиканец может сразиться за титул в полутяжелом весе.

Бывший чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес заявил, что близок к титульному бою за титул WBO уже в полутяжелом весе, который стал вакантным после того, как от него добровольно отказался Сауль Альварес.

"Этот год будет хорошим для меня. Я близок к завершению сделки по поводу титульного боя в полутяжелом весе. Я рад, что у меня есть возможность стать чемпионом в двух весовых категориях.

Я уверен, что все боксеры больше всего хотят становиться чемпионами и объединять титулы. Я очень хочу сделать это, так что 2020 год будет моим.

Мы работаем над чемпионским боем, обсуждаем последние детали. Посмотрим, как все сложится для меня. Я рад этому, с нетерпением жду нынешнего года, так как прошлый оказался не самым продуктивным.

Я хочу выходить в ринг и устраивать хорошие бои, быть более активным и напомнить людям о том, кто я такой", - сказал Хильберто Рамирес.