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Хильберто Рамирес заявил, что близок к бою за титул, от которого отказался Канело

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Мексиканец может сразиться за титул в полутяжелом весе.
Хильберто Рамирес заявил, что близок к бою за титул, от которого отказался Канело

Бывший чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес заявил, что близок к титульному бою за титул WBO уже в полутяжелом весе, который стал вакантным после того, как от него добровольно отказался Сауль Альварес.

"Этот год будет хорошим для меня. Я близок к завершению сделки по поводу титульного боя в полутяжелом весе. Я рад, что у меня есть возможность стать чемпионом в двух весовых категориях.

Я уверен, что все боксеры больше всего хотят становиться чемпионами и объединять титулы. Я очень хочу сделать это, так что 2020 год будет моим.

Мы работаем над чемпионским боем, обсуждаем последние детали. Посмотрим, как все сложится для меня. Я рад этому, с нетерпением жду нынешнего года, так как прошлый оказался не самым продуктивным.

Я хочу выходить в ринг и устраивать хорошие бои, быть более активным и напомнить людям о том, кто я такой", - сказал Хильберто Рамирес.

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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
pусский  (аноним)  05.01.2020, 18:40
Оценка:  0
pусский
А готов ли этот мекс сразиться за титул с Ковалевым?
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