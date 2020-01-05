Брэдли: Джошуа уступит свои пояса Усику

Американец уверен, что британец не сможет защитить свои титулы.

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли оценил шансы украинца Александра Усика в бою с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.

"Думаю, что в 2020 году Джошуа потеряет титулы. Он уступит их Александру Усику. Джошуа побьет Пулева, но потом Усик перебоксирует Джошуа. Энтони упустит титулы", - цитирует Брэдли Boxingnews24.

Напомним, что в октябре 2019-го года Усик дебютировал в хэвивейте победой на Чаззом Уизерспуном. В данный момент украинец является обязательным претендентом по версии WBO в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, когда может состояться следующий бой Усика. Отметим, что также была сообщена альтернативная дата.