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Брэдли: Джошуа уступит свои пояса Усику

Комментариев: 3
Американец уверен, что британец не сможет защитить свои титулы.
Тимоти Брэдли
Тимоти Брэдли
Getty Images

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли оценил шансы украинца Александра Усика в бою с чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа.

"Думаю, что в 2020 году Джошуа потеряет титулы. Он уступит их Александру Усику. Джошуа побьет Пулева, но потом Усик перебоксирует Джошуа. Энтони упустит титулы", - цитирует Брэдли Boxingnews24.

Напомним, что в октябре 2019-го года Усик дебютировал в хэвивейте победой на Чаззом Уизерспуном. В данный момент украинец является обязательным претендентом по версии WBO в супертяжелом весе.

Ранее сообщалось, когда может состояться следующий бой Усика. Отметим, что также была сообщена альтернативная дата.

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Теги: Александр Усик, Энтони Джошуа, Тимоти Брэдли
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Комментариев (3)
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Смык64    05.01.2020, 11:31
Оценка:  0
Смык64
АК-47 ты болезный почитатель ананиста из схрона да мы его и в лаптях примем.
АК-47  (аноним)  05.01.2020, 11:29
Оценка:  0
АК-47
Джош раздавит, как клопа, наивного Ваньку-дурачка, на всю больную головушку любителя русского мира. Лапти только на х уй отлетят, естественно, на Россию))).
АК-47  (аноним)  05.01.2020, 11:26
Оценка:  0
АК-47
Барбармия кергуду))). Шутка юмора))). Та куда там тому Усусе. Он Бриедиса не смог пере боксировать, Гассиева, на деревянных, как у робота Вертера, ногах, нокаутировать. Абсолютно безударный))). Как, чем ????
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