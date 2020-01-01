Тренер Фьюри сравнил Тайсона с Мухаммедом Али

Хилл расхвалил британца, выделив его сильные стороны.

Тренер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Шугар Хилл оценил боксерские навыки своего подопечного накануне реванша с Деонтеем Уайлдером.

"Я считаю, что Фьюри - один из лучших боксеров последних лет. У него много навыков, которые позволяют ему показывать хороший бокс. Фьюри - спортсмен с отличной координацией, чем он напоминает баскетболиста ЛеБрона Джеймса. Тайсон делает множество вещей, которые с легкостью даются более мелким боксерам.

Последним, кто мог такое делать, был Мухаммед Али. Он показывал такие вещи, которых не могли сделать другие крупные супертяжи. У Мухаммеда было невероятное противостояние с Джо Фрейзером. Это классика бокса - встреча боксера и панчера. В случае с Фьюри и Уайлдером будет аналогичная борьба", - приводит слова Хилла Boxing News.

Отметим, что ранее стало известно, когда состоится бой Фьюри с Уайлдером.