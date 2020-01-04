Джошуа: Останусь чемпионом, даже если у меня отберут титул

Энтони отметил, что пояса не делают его тем, кем он является на самом деле.

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил о готовности потерять один из своих титулов.

"Пояса не делают меня тем, кем я есть на самом деле. Я останусь чемпионом, даже если у меня отберут титул. Поймите: после потери пояса я получу шанс встретиться с новым чемпионом.

Конечно, если заставят отдать пояс - я это сделаю. Но я обязательно попытаюсь его вернуть", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, Джошуа может потерять один из своих титулов из-за того, что на бой с ним претендуют сразу два человека - Кубрат Пулев со стороны IBF и Александр Усик по линии WBO.