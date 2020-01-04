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Джошуа: Останусь чемпионом, даже если у меня отберут титул

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Энтони отметил, что пояса не делают его тем, кем он является на самом деле.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа заявил о готовности потерять один из своих титулов.

"Пояса не делают меня тем, кем я есть на самом деле. Я останусь чемпионом, даже если у меня отберут титул. Поймите: после потери пояса я получу шанс встретиться с новым чемпионом.

Конечно, если заставят отдать пояс - я это сделаю. Но я обязательно попытаюсь его вернуть", - приводит слова Джошуа Sky Sports.

Напомним, Джошуа может потерять один из своих титулов из-за того, что на бой с ним претендуют сразу два человека - Кубрат Пулев со стороны IBF и Александр Усик по линии WBO.

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Теги: Энтони Джошуа, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Монгол-    04.01.2020, 17:25
Оценка:  0
Монгол-
Не чемпионы какие-то, а фуфлыжники! При всей критике братьев Кличко, во время их выступлений, трудно представить ситуацию чтобы кто-то из них просто так, без боя отдал какой-либо чемпионский пояс!
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