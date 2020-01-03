Усик: Я не выхожу в ринг с намерениями нанести сопернику урон в жизни
Украинский боксер Александр Усик рассказал о правилах в боксе, которые старается соблюдать.
“Знаете, мне задают вопрос: “Вот бокс, ты ведь православный, ты дерешься“. Я говорю, что не дерусь. Это же тоже создание всевышнего. Он создал спорт, чтобы люди соперничали в нем.
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Я не выхожу в ринг к своему сопернику с намерениями нанести ему урон в жизни или нанести урон его семье. Я выхожу с ним соперничать.
В профессиональном боксе точно так сейчас. Выходит два оружия и сталкиваются друг против друга.
Если я буду видеть в ринге, что я более сильно выгляжу на фоне своего соперника, не знаю, возможно, я не буду так сильно его бить по голове, а к примеру, переведу свои удары ниже, буду бить по корпусу.
Я без ненависти выхожу. Я выхожу просто соревноваться против оппонента“, - рассказал Усик в интервью Youtub-каналу ВИТРАЖИ: о вере в красках.
Ранее сообщалось, когда может состояться следующий бой Усика. Отметим, что также была сообщена альтернативная дата.
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