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Усик: Я не выхожу в ринг с намерениями нанести сопернику урон в жизни

Комментариев: 1
Украинец воспринимает бок, как состязание.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Украинский боксер Александр Усик рассказал о правилах в боксе, которые старается соблюдать.

“Знаете, мне задают вопрос: “Вот бокс, ты ведь православный, ты дерешься“. Я говорю, что не дерусь. Это же тоже создание всевышнего. Он создал спорт, чтобы люди соперничали в нем.

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Я не выхожу в ринг к своему сопернику с намерениями нанести ему урон в жизни или нанести урон его семье. Я выхожу с ним соперничать.

В профессиональном боксе точно так сейчас. Выходит два оружия и сталкиваются друг против друга.

Если я буду видеть в ринге, что я более сильно выгляжу на фоне своего соперника, не знаю, возможно, я не буду так сильно его бить по голове, а к примеру, переведу свои удары ниже, буду бить по корпусу.

Я без ненависти выхожу. Я выхожу просто соревноваться против оппонента“, - рассказал Усик в интервью Youtub-каналу ВИТРАЖИ: о вере в красках.

Ранее сообщалось, когда может состояться следующий бой Усика. Отметим, что также была сообщена альтернативная дата.

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Теги: Александр Усик, бокс, вне игры
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Смык64    03.01.2020, 22:31
Оценка:  0
Смык64
БРАТ ты настоящий боец. человек. хороший парень который не лезет в политику грязную. Не надо его провоцировать вопросами майданутыми. Будьте спокойны шароварники кастрюлеголовые и вытирАНУСЫ ато.
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