Джошуа: Если Уайлдер хочет объединить все пояса, то я готов к такому вызову

Британец не боится выйти в ринг против Уайлдера.

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился мнением по поводу успешности боксерской карьеры Деонтея Уайлдера.

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“Мне удалось объединить пояса за 20 боев. Уайлдер уже провел 40 поединков, но до сих пор не объединил пояса в супертяжелом весе. Почему так?

Если Уайлдер хочет сделать это со мной, то пусть. На данный момент есть два чемпиона мира в супертяжелом весе, но я хочу, чтобы люди решили, кто из них настоящий.

Мы с ним выступаем в одном дивизионе, в одну эпоху, так что наш бой обязательно должен состояться.

Появление Уайлдера в моем послужном списке станет честью для меня“, - цитирует Джошуа Sky Sports.

Отметим, что Джошуа готов провести бой против Уайлдера в этом году.