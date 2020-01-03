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Джошуа: Мне хочется, чтобы Усик говорил о том, что я побил его

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Британец не против провести бой против Усика.
Джошуа - Усик
Джошуа - Усик
Boxing Scene

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Энтони Джошуа поделился мнением по поводу Александр Усика.

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“Усик - это очень серьезный соперник. Когда я делаю свой рекорд, я хочу, чтобы такие соперники как Усик говорили, что я побил их.

Усик очень подвижный, но при этом держит свои руки. Но если попадаешь по нему, то удар летит в перчатки.

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Усик - великий тяжеловес, он абсолютный чемпион мира в этом дивизионе. Сейчас же он решил прийти в супертяжелый вес, чтобы боксировать против больших парней.

Сейчас он подробно изучает новый дивизион, но уже сейчас хочет заявить о себе. И, наверняка, захочет сделать это в бою против меня“, - приводит слова Джошуа Boxing Scene.

Отметим, что WBO санкционировала бой Джошуа - Усик.

Ранее сообщалось о том, с кем Джошуа проведет свой следующий бой.

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Теги: Энтони Джошуа, Александр Усик, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Смык64    03.01.2020, 18:35
Оценка:  0
Смык64
БРАТ ты настоящий боец. человек. хороший парень который не лезет в политику грязную. Не надо его провоцировать вопросами майданутыми. Будьте спокойны шароварники кастрюлеголовые и вытирАНУСЫ ато.
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