Джошуа: Мне хочется, чтобы Усик говорил о том, что я побил его
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO Энтони Джошуа поделился мнением по поводу Александр Усика.
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“Усик - это очень серьезный соперник. Когда я делаю свой рекорд, я хочу, чтобы такие соперники как Усик говорили, что я побил их.
Усик очень подвижный, но при этом держит свои руки. Но если попадаешь по нему, то удар летит в перчатки.
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Усик - великий тяжеловес, он абсолютный чемпион мира в этом дивизионе. Сейчас же он решил прийти в супертяжелый вес, чтобы боксировать против больших парней.
Сейчас он подробно изучает новый дивизион, но уже сейчас хочет заявить о себе. И, наверняка, захочет сделать это в бою против меня“, - приводит слова Джошуа Boxing Scene.
Отметим, что WBO санкционировала бой Джошуа - Усик.
Ранее сообщалось о том, с кем Джошуа проведет свой следующий бой.
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