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Тедди Атлас сделал прогноз на реванш Фьюри - Уайлдер

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Известный тренер верит в победу американца.
Уайлдер - Фьюри
Уайлдер - Фьюри
Getty Images

Известный тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от предстоящего боя британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри и чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

“Фьюри сумел перебоксировать Уайлдера в первом бою. Но мне кажется, что Деонтей способен показать больше, чем тогда. 

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Могу предположить, что у него больше нет шансов обучиться новым вещам. Но у него есть пространство для роста в том, что он хорошо умеет.

Я считаю Уайлдера фаворитом. Он может продемонстрировать более качественное выступление“, - приводит слова Атласа Boxing News 24.

Отметим, что ранее стало известно, когда состоится бой Фьюри с Уайлдером.

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Теги: Тедди Атлас, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  03.01.2020, 17:10
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pусский
Иди в сраку, старый пиздун, победит Фьюри!
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