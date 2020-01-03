Тедди Атлас сделал прогноз на реванш Фьюри - Уайлдер

Известный тренер верит в победу американца.

Известный тренер Тедди Атлас поделился ожиданиями от предстоящего боя британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри и чемпиона WBC Деонтея Уайлдера.

“Фьюри сумел перебоксировать Уайлдера в первом бою. Но мне кажется, что Деонтей способен показать больше, чем тогда.

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Могу предположить, что у него больше нет шансов обучиться новым вещам. Но у него есть пространство для роста в том, что он хорошо умеет.

Я считаю Уайлдера фаворитом. Он может продемонстрировать более качественное выступление“, - приводит слова Атласа Boxing News 24.

Отметим, что ранее стало известно, когда состоится бой Фьюри с Уайлдером.