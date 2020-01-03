Бой Головкина и Деревянченко стал поединком года по версии BoxingScene

Авторитетный портал отметил бой с участием украинца.

Поединок представителя Казахстана Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко стал лучшим боем в 2019 году по версии издания BoxingScene.

Смотри также: Головкин - Деревянченко: Самые лучшие моменты боя

Бой на легендарной арене Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) завершился спорной победой казахстанца единогласным решением судей.

Головкин отправил в нокдаун Деревянченко в первом раунде, но украинец сумел дать хороший отпор, отвечая сопернику все последующие 11 руандов.

Портал отмечает, что оба боксера продемонстрировали стальные подбородки и невероятную стойкость.

Напомним, на кону стояли титулы чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе. Смотрите также полное видео титульного боя.