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Бой Головкина и Деревянченко стал поединком года по версии BoxingScene

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Авторитетный портал отметил бой с участием украинца.
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
Геннадий Головкин и Сергей Деревянченко
Getty Images

Поединок представителя Казахстана Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко стал лучшим боем в 2019 году по версии издания BoxingScene.

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Бой на легендарной арене Madison Square Garden (Нью-Йорк, США) завершился спорной победой казахстанца единогласным решением судей.

Головкин отправил в нокдаун Деревянченко в первом раунде, но украинец сумел дать хороший отпор, отвечая сопернику все последующие 11 руандов.

Портал отмечает, что оба боксера продемонстрировали стальные подбородки и невероятную стойкость.

Напомним, на кону стояли титулы чемпиона мира IBF и IBO в среднем весе. Смотрите также полное видео титульного боя.

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Теги: бокс, Геннадий Головкин, Сергей Деревянченко
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  03.01.2020, 13:30
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pусский
Параша, а не бой!
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