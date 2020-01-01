Лебедев объявил о завершении карьеры

Российский боксер не будет проводить прощальный бой.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев подтвердил информацию о завершении карьеры, а также прокомментировал свое поражение южноафриканцу Табисо Мчуну.

“Я должен был побеждать в этом бою, но я уступил. Я не проиграл, я просто не смог выиграть. Особенно мастерского в сопернике ничего не было, но я и с таким не смог справиться. Надо было найти в себе силы и сказать себе “хватит“.

Что вы подразумеваете под прощальным боем? Сказать тренерам спасибо? Это будет больше похоже на шоу. То есть надо будет выбрать противника заведомо слабее себя. Я таких вещей не люблю. Если ты выходишь сражаться, то всегда должен быть интерес. А выбрать кого-то заранее для победы? Нет, я смотрю на эти вещи по-другому. В последнем бою я старался выиграть, но это был не самый плохой бой.

Я очень признателен моим болельщикам, что они поддерживали меня. После поражения мне в комментариях никто не написал “мешок“, “лох“. Я очень признателен всем за поддержку! Просто пришло время сказать себе “стоп“, - приводит слова Лебедева РИА Новости.

Отметим, что Денис Лебедев закончил свои выступление в боксе с 32 победами и 3 поражениями.