Климас рассказал, почему Ломаченко выступает в легком весе

Менеджер украинца признался, что сейчас устаривать бои стало намного легче.

Менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василия Ломаченко Эгис Климас, в интервью для YouTube-канала Тедди Атласа объяснил, почему украинец выступает в легком весе.

“Все зависит от политики, разных телевизионных сетей. Именно поэтому мы решили выступать в разных весовых категориях, потому что бывает так, что у промоутера есть определенный боксер, подписавший контракт с другой сетью.

Во втором полулегком весе (126-130 фунтов) мы не могли собрать все пояса. Надеюсь, в следующий раз, когда мы придем к тебе, Тедди, мы положим на стол все четыре пояса в категории 135 фунтов.

Ломаченко без проблем делает 135 фунтов. Он легко с этим справляется. Сначала было сложно, потому что никто не хотел драться против парня с рекордом 3-1.

Однако теперь Ломаченко - первый номер pound-for-pound. Все знают, что благодаря бою с Ломаченко можно заработать. Мне кажется, что сейчас устраивать бои стало немного легче, чем раньше“, - заявил Климас.

Ранее Василий Ломаченко рассказал, при каком условии вернется во второй полулегкий вес.