Тренер Джошуа сделал прогноз на бой Фьюри - Уайлдер

"Цыганский король" одержит победу.

Тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1-0, 21 KO) Анхель Фернандес поделился ожиданиями от предстоящего реванша Фьюри - Уайлдер.

“Фьюри одержит победу. Когда вы деретесь с Уайлдером, то должны сделать только одну вещь - настроиться на полный бой.

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Ортис поплатился за свою ошибку в бою против Уайлдера. Он замедлился и нарвался на правую руку Деонтея. В первом бою Фьюри допустил аналогичную ошибку.

Несмотря на нокдауны, Фьюри одержал победу тогда. В реванше Тайсон будет лучше подготовлен и сосредоточен“, - заявил Фернандес для WBN.

Отметим, что ранее стало известно, когда состоится бой Фьюри с Уайлдером.