Джошуа: Я бы вышел в ринг против Уайлдера с одной целью

Британец хотел бы отправить в нокаут своего соперника.

Британский боксер Энтони Джошуа поделился мнением по поводу возможного боя против Деонтея Уайлдера,

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“Уайлдер не смог бы нокаутировать меня в седьмом раунде. Я бы вышел в ринг, чтобы нокаутировать его. Я думаю, что этот был бы бой двух чемпионов.

Я бы не позволил ему комфортно чувствовать себя на ринге со мной. Мне нечего бояться Уайлдера, хотя и знаю, что он опасен“, - цитирует Джошуа Sky Sports.

Напомним, что бой Джошуа - Уайлдера может состояться, если Деонтей сможет победить Тайсона Фьюри. Бой американца и “Цыганского короля“ запланирован на февраль.