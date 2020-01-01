Хирн назвал альтернативную дату и место боя Усик - Чисора

Бой может быть согласован в ближайшее время.

Поединок украинского супертяжеловеса Александра Усика и британца Дерека Чисоры не обязательно пройдет 7 марта в Манчестере, как ранее об этом сообщал промоутер Эдди Хирн.

По словам того же Хирна, есть альтернативная дата и место для поединка – встреча Усика и Чисоры может состояться 28 марта в Лондоне.

Эдди Хирн рассчитывает, что поединок в ближайшее время будет доработан и официально подтвержден.

Сейчас многое зависит от решения Энтони Джошуа по защите своих поясов и решения WBO, если чемпион выберет защиту титула IBF против Кубрата Пулева.

Тогда бой Усика с Чисорой будет титульным боем либо за полноценный пояс WBO или временный.