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Хирн назвал альтернативную дату и место боя Усик - Чисора

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Бой может быть согласован в ближайшее время.
Хирн назвал альтернативную дату и место боя Усик - Чисора

Поединок украинского супертяжеловеса Александра Усика и британца Дерека Чисоры не обязательно пройдет 7 марта в Манчестере, как ранее об этом сообщал промоутер Эдди Хирн.

По словам того же Хирна, есть альтернативная дата и место для поединка – встреча Усика и Чисоры может состояться 28 марта в Лондоне.

Эдди Хирн рассчитывает, что поединок в ближайшее время будет доработан и официально подтвержден.

Сейчас многое зависит от решения Энтони Джошуа по защите своих поясов и решения WBO, если чемпион выберет защиту титула IBF против Кубрата Пулева.

Тогда бой Усика с Чисорой будет титульным боем либо за полноценный пояс WBO или временный.

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Теги: Александр Усик, Дерек Чисора
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  01.01.2020, 22:20
Оценка:  +2
АК-47
Все идет к тому, что бой пройдет где то в Челябинске. Там все родное для Усуси, русское, родные березки помогут))). Патриарх Кирилл благословит, кацапы нальют самогона))).
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