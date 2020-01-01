Хирн назвал альтернативную дату и место боя Усик - Чисора
Бой может быть согласован в ближайшее время.
Поединок украинского супертяжеловеса Александра Усика и британца Дерека Чисоры не обязательно пройдет 7 марта в Манчестере, как ранее об этом сообщал промоутер Эдди Хирн.
По словам того же Хирна, есть альтернативная дата и место для поединка – встреча Усика и Чисоры может состояться 28 марта в Лондоне.
Эдди Хирн рассчитывает, что поединок в ближайшее время будет доработан и официально подтвержден.
Сейчас многое зависит от решения Энтони Джошуа по защите своих поясов и решения WBO, если чемпион выберет защиту титула IBF против Кубрата Пулева.
Тогда бой Усика с Чисорой будет титульным боем либо за полноценный пояс WBO или временный.
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