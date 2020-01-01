Ломаченко объяснил, при каком условии вернется во второй полулегкий вес

Василий Ломаченко не готов подняться в полусредний вес.

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко рассказал, с какой целью он поднялся в легкий вес и заявил, что не готов подниматься еще дальше в 2020 году, а вот спустить вниз может, если будет хорошее предложение промоутеров.

"Моя цель - объединить титулы, я хочу стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Ради этого я совершил прыжок между весовыми категориями. Я начал в полулегком весе. Я думал, что смогу стать там абсолютным чемпионом, но мне это не удалось. Затем я поднялся в 130 фунтов. Там я тоже рассчитывал на это, но мы не смогли устраивать много боев и драться с чемпионами. Поэтому я перешел в легкий вес.

Если в будущем мой промоутер сможет устроить мне бои с топовыми соперниками во втором полулегком весе, я могу спуститься вниз. Я способен сбросить вес и драться с топами 130 фунтов. Полусредний вес не для меня. 135 фунтов - мой лимит, ведь это и так не мой естественный вес", - сказал Василий Ломаченко.