Переключиться на мобильную версию

Арум: Лопес может многих удивить, у Ломаченко будет сложный бой

Комментариев: 0
Боб Арум ждет интересного боя в исполнении Лопеса и Ломаченко.
Боб Арум
Боб Арум
Getty Images

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко Боб Арум прокомментировал предстоящий боя украинца против Теофимо Лопеса, обладающего титулом IBF.

Арум уверен, что поединок для Ломаченко не будет легким, а Лопес может многих удивить.

"У Ломаченко сейчас много молодых оппонентов и против Лопеса будет очень сложная битва. Теофимо считает, что он уже готов боксировать с Ломаченко.

Я думаю, Лопес может многих удивить. Я был в шоке после боя с Комми. Я думал, что поединок будет тяжелым", - цитирует Арума BoxingScene.

Напомним, что бой Лопес - Комми завершился во втором раунде, когда мексиканец нокаутировал соперника.

Ранее Арум рассказал, где может состояться бой Ломаченко - Лопес.

Поделись:
Теги: Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь