Арум: Лопес может многих удивить, у Ломаченко будет сложный бой

Боб Арум ждет интересного боя в исполнении Лопеса и Ломаченко.

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBO, WBA и WBC Василия Ломаченко Боб Арум прокомментировал предстоящий боя украинца против Теофимо Лопеса, обладающего титулом IBF.

Арум уверен, что поединок для Ломаченко не будет легким, а Лопес может многих удивить.

"У Ломаченко сейчас много молодых оппонентов и против Лопеса будет очень сложная битва. Теофимо считает, что он уже готов боксировать с Ломаченко.

Я думаю, Лопес может многих удивить. Я был в шоке после боя с Комми. Я думал, что поединок будет тяжелым", - цитирует Арума BoxingScene.

Напомним, что бой Лопес - Комми завершился во втором раунде, когда мексиканец нокаутировал соперника.

Ранее Арум рассказал, где может состояться бой Ломаченко - Лопес.