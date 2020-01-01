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Поединок Ломаченко - Лопес может пройти в США или Саудовской Аравии весной

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Определение места проведения боя - последняя стадия договоренностей о бое Ломаченко - Лопес.
Василий Ломаченко
Василий Ломаченко
Getty Images

Промоутер чемпиона мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василия Ломаченко Боб Арум рассказал, на какой стадии находятся переговоры о поединке украинца с обладателем титула IBF Теофимо Лопесом.

Арум заявил, что поединок точно состоится, но последним нерешенным вопросом остается место проведения боя. Одним из претендентов является Саудовская Аравия.

“Бой состоится точно, все уже решено. Осталось только определить место проведения. Соревнуются Madison Square Garden в Нью-Йорке и Barclays в Бруклине. Кроме того, этот поединок хочет организовать и Саудовская Аравия.

Когда? Апрель, в крайнем случае - май“, - цитирует Арума BoxingScene.

Ранее Боб Арум сравнил Ломаченко с Деонтеем Уайлдером.

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Теги: Боб Арум, Василий Ломаченко, Теофимо Лопес, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  01.01.2020, 13:04
Оценка:  +1
гость
Бой лучше провести в Киеве. За те оскорбления, что высказывало в адрес Васи это никарагуанское узколобое, будет отфижден после боя на котлэтное мясо.
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