Хирн рассказал, когда и где состоится бой Усик - Чисора

Промоутер прояснил ситуацию со следующим поединком украинца.

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн назвал место и время боя его клиента с британцем Дереком Чисорой.

"Мы мы готовы организовать бой Усик - Чисора 7 марта в Манчестере. Дерек готов встретиться с Александром. В руководстве WBO говорят, что Усик - обязательный претендент на пояс Джошуа. Но IBF заявляет, что есть Пулев. Нам нужен порядок в сложившейся ситуации.

Я сказал Усику, если нам выпадет WBO, Джошуа проведет следующий бой с ним. Если нет, он встретится с Чисорой, а победитель выйдет на Джошуа или Пулева", - цитирует Хирна iFL TV.

Ранее сообщалось, что WBO санкционировала бой Джошуа - Усик.