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Хирн рассказал, когда и где состоится бой Усик - Чисора

Комментариев: 2
Промоутер прояснил ситуацию со следующим поединком украинца.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Промоутер Александра Усика Эдди Хирн назвал место и время боя его клиента с британцем Дереком Чисорой.

"Мы мы готовы организовать бой Усик - Чисора 7 марта в Манчестере. Дерек готов встретиться с Александром. В руководстве WBO говорят, что Усик - обязательный претендент на пояс Джошуа. Но IBF заявляет, что есть Пулев. Нам нужен порядок в сложившейся ситуации.

Я сказал Усику, если нам выпадет WBO, Джошуа проведет следующий бой с ним. Если нет, он встретится с Чисорой, а победитель выйдет на Джошуа или Пулева", - цитирует Хирна iFL TV.

Ранее сообщалось, что WBO санкционировала бой Джошуа - Усик.

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Теги: Эдди Хирн, Александр Усик, Дерек Чисора
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  31.12.2019, 18:48
Оценка:  +3
АК-47
А мы будем лицезреть бой Фьюри VS Уайлдер, и победитель выйдет таки, я надеюсь с Джошуа)))).
АК-47  (аноним)  31.12.2019, 18:45
Оценка:  +3
АК-47
Ничего тому лапотному огрызку не светит. Будет Срусик размазан по рингу, а потом нокаутирован Чисорой.
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