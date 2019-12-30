Арум: Пулев нокаутирует Джошуа

Промоутер отметил, что болгарина не стоит сбрасывать со счетов.

Американский промоутер Боб Арум считает, что его подопечный Кубрат Пулев заберет титулы чемпиона в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO у британца Энтони Джошуа.

Читай также: Арум: У меня есть болгарин, который усадит Джошуа на задницу

“Скоро Джошуа не будет чемпионом. Все пренебрегают Пулевым, который льет пот во время тренировок. Но он не выйдет на ринг таким же толстым, как Руис.

Он надавит на Джошуа и, возможно, нокаутирует его“, - цитирует Арума Boxing Scene.

Напомним, что Энтони Джошуа должен провести обязательную защиту титула по линии IBF против Кубрата Пулева.

Кроме того, британца обязали защитить пояс WBO в бою против украинца Александра Усика.