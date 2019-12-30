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Арум: Пулев нокаутирует Джошуа

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Промоутер отметил, что болгарина не стоит сбрасывать со счетов.
Кубрат Пулев и Боб Арум
Кубрат Пулев и Боб Арум
Boxing Scene

Американский промоутер Боб Арум считает, что его подопечный Кубрат Пулев заберет титулы чемпиона в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO у британца Энтони Джошуа.

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“Скоро Джошуа не будет чемпионом. Все пренебрегают Пулевым, который льет пот во время тренировок. Но он не выйдет на ринг таким же толстым, как Руис. 

Он надавит на Джошуа и, возможно, нокаутирует его“, - цитирует Арума Boxing Scene.

Напомним, что Энтони Джошуа должен провести обязательную защиту титула по линии IBF против Кубрата Пулева. 

Кроме того, британца обязали защитить пояс WBO в бою против украинца Александра Усика.

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Теги: бокс, Боб Арум, Энтони Джошуа, Кубрат Пулев
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  30.12.2019, 23:21
Оценка:  -1
АК-47
Все возможно... Вон выскочка Лопес, болтал, болтал тем языком, и внезапно выиграл, нокаутом. Может и болгарин что то там сможет, осчастливит себя и своих фанатов лаки панчем и победит. Как карта ляжет.
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