Бой Кличко - Джошуа признали лучшим поединком десятилетия

Издание Boxing News отметило последний бой украинца.

Поединок украинского супертяжеловеса Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа на лондонском стадионе Уэмбли признан лучшим боем десятилетия по версии авторитетного издания Boxing News.

Бой состоялся 29 апреля 2017 года и завершился в 11 раунде победой британца техническим нокаутом. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBO и IBF.

Отметим, что этот бой стал последним в карьере Кличко-младшего.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии BWAA.