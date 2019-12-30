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Бой Кличко - Джошуа признали лучшим поединком десятилетия

Комментариев: 2
Издание Boxing News отметило последний бой украинца.
Владимир Кличко и Энтони Джошуа
Владимир Кличко и Энтони Джошуа
Getty Images

Поединок украинского супертяжеловеса Владимира Кличко против британца Энтони Джошуа на лондонском стадионе Уэмбли признан лучшим боем десятилетия по версии авторитетного издания Boxing News. 

Бой состоялся 29 апреля 2017 года и завершился в 11 раунде победой британца техническим нокаутом. На кону стояли титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBO и IBF.

Отметим, что этот бой стал последним в карьере Кличко-младшего.

Ранее сообщалось, что Владимир Кличко претендует на звание лучшего боксера десятилетия по версии BWAA.

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Теги: бокс, Владимир Кличко, Энтони Джошуа
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Комментариев (2)
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АК-47  (аноним)  30.12.2019, 21:57
Оценка:  0
АК-47
Было видно по бою с Фьюри, что Кличку пора уходить. Джошуа же побил уже совсем старика.
Антибес    30.12.2019, 21:12
Оценка:  -1
Антибес
Идиоты!Лучший бой десятилетия-это бой Фьюри с Уайлдером!
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