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Дэвис: Ломаченко находится в конце своей карьеры

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Американский боксер готов провести поединок с украинцем.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Чемпион мира WBA в легком весе Джервонта Дэвис поделился своим мнением о возможном бое с украинцем Василием Ломаченко.

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“Конечно, сейчас все хотят получить поединок со мной. Я, наверное, похож на дойную корову, на мне можно хорошо заработать. Я готов боксировать со всеми, включая Ломаченко.

Знаю, что Лома хочет встретиться со мной. Понимаете, он ведь уже в конце своей карьеры. Хорошо, может и не в конце, но уже возраст у него такой.

Василий хочет провести как можно больше громких поединков за небольшое время. Но мне-то 25 лет, и у меня больше времени, чем у него“, - цитирует Дэвиса Boxing Scene.

Напомним, накануне Джервонта Дэвис отправил в нокаут своего соперника. Смотрите также видео поединка Дэвис - Гамбоа.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис
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