Дэвис: Я хочу драться против Ломаченко, Лопеса и Хэйни

Непобежденный американец хочет покорить легкий дивизион.

Американский боксер в легком весе Джервонта Дэвис заявил, что хочет драться с лучшими соперниками в этом дивизионе.

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“Я готов провести бои против Ломаченко, Лопеса и Хэйни. Они чемпионы, это большие имена. Я готов к тому, чтобы встретиться с ними.

Я верю, что я номер один. Мой рекорд это показывает, мои достижения это показывают.

Я точно готов к тому, чтобы покорить легкий дивизион“, - цитирует Дэвиса Boxing News 24.

Напомним, что в последнем бое Дэвис отправил в нокаут своего соперника.

Смотрите видео поединка Дэвис - Гамбоа.