Дэвис: Я хочу драться против Ломаченко, Лопеса и Хэйни
Непобежденный американец хочет покорить легкий дивизион.
Американский боксер в легком весе Джервонта Дэвис заявил, что хочет драться с лучшими соперниками в этом дивизионе.
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“Я готов провести бои против Ломаченко, Лопеса и Хэйни. Они чемпионы, это большие имена. Я готов к тому, чтобы встретиться с ними.
Я верю, что я номер один. Мой рекорд это показывает, мои достижения это показывают.
Я точно готов к тому, чтобы покорить легкий дивизион“, - цитирует Дэвиса Boxing News 24.
Напомним, что в последнем бое Дэвис отправил в нокаут своего соперника.
Смотрите видео поединка Дэвис - Гамбоа.
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