Переключиться на мобильную версию

Фьюри: Уайлдер в реванше будет выглядеть настоящим идиотом

Комментариев: 1
"Цыганский король" уверен, что Уайлдер не сможет отправить его в нокаут.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу того, как Деонтей Уайлдер ведет бой.

“Уайлдер с удовольствием отдает все раунды, чтобы отправить соперника в нокаут. Это словно соревнование, где ты проигрываешь в каждом раунде, но потом побеждаешь.

Читай также: Отец Тайсона Фьюри объяснил, почему его сын решил сменить тренера

В реванше Уайлдер меня не достанет. Я заставлю его сказать “no mas“. Деонтей скажет это во время реванша, когда не сможет нанести точный удар и будет выглядеть как настоящий идиот.

Я думаю, что это будет величайший поединок нашей эпохи.

В бою сойдутся два непобежденных чемпиона мира, двухметровые парни, британец против американца, любители поболтать, яркие бойцы, чистый боксер против чистого панчера.

Это будет война стилей. Мне пришлось проанализировать бои нашего времени. Великолепные боксеры всегда побеждали великих панчеров“, - заявил Фьюри для Boxing News 24.

Отметим, что ранее стало известно, когда состоится бой.

Поделись:
Теги: Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
АК-47  (аноним)  30.12.2019, 13:33
Оценка:  +3
АК-47
Посмотрим... Но, еще такого не было, чтоб Деонтеюшка не попал. Так говорили все, но в конечном результате оказывались в нокауте. Попадет он, может в поздних раундах...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь