Фьюри: Уайлдер в реванше будет выглядеть настоящим идиотом

"Цыганский король" уверен, что Уайлдер не сможет отправить его в нокаут.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри поделился мнением по поводу того, как Деонтей Уайлдер ведет бой.

“Уайлдер с удовольствием отдает все раунды, чтобы отправить соперника в нокаут. Это словно соревнование, где ты проигрываешь в каждом раунде, но потом побеждаешь.

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В реванше Уайлдер меня не достанет. Я заставлю его сказать “no mas“. Деонтей скажет это во время реванша, когда не сможет нанести точный удар и будет выглядеть как настоящий идиот.

Я думаю, что это будет величайший поединок нашей эпохи.

В бою сойдутся два непобежденных чемпиона мира, двухметровые парни, британец против американца, любители поболтать, яркие бойцы, чистый боксер против чистого панчера.

Это будет война стилей. Мне пришлось проанализировать бои нашего времени. Великолепные боксеры всегда побеждали великих панчеров“, - заявил Фьюри для Boxing News 24.

Отметим, что ранее стало известно, когда состоится бой.