Холифилд: Руис может стать чемпионом мира

Мексиканец должен изменить свое отношение к боксу.

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился мнением по поводу будущего Энди Руиса.

“Я считаю, что Руис может стать чемпионом мира. Джошуа ведь снова стал чемпионом мира, правильно?

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Энтони внес изменения. Если люди исправляют свои ошибки, то у них хорошие шансы на успех. Руис - молодой парень, у него есть шанс стать чемпионом.

Руис принимал плохие решения. Когда ты делаешь неправильный выбор, то ты в ответе за это. Если ты ответственный человек, то внесешь коррективы.

Нужно вернуться к своему плану, делать то, о чем говорил тебе папа. На протяжении последних лет Руис все делал правильно. Почему вы думаете, что у него все будет плохо?“, - приводит слова Холифилда Boxing News 24.

Отметим, что тренер Руиса рассказал о причинах поражения в последнем бое.

Напомним, что Джошуа подтвердил, что третий бой против Руиса может состояться.