Переключиться на мобильную версию

Холифилд: Руис может стать чемпионом мира

Комментариев: 0
Мексиканец должен изменить свое отношение к боксу.
Энди Руис
Энди Руис
Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд поделился мнением по поводу будущего Энди Руиса.

“Я считаю, что Руис может стать чемпионом мира. Джошуа ведь снова стал чемпионом мира, правильно?

Читай также: Джошуа: Фьюри может победить Уайлдера, но при одном условии

Энтони внес изменения. Если люди исправляют свои ошибки, то у них хорошие шансы на успех. Руис - молодой парень, у него есть шанс стать чемпионом.

Руис принимал плохие решения. Когда ты делаешь неправильный выбор, то ты в ответе за это. Если ты ответственный человек, то внесешь коррективы.

Нужно вернуться к своему плану, делать то, о чем говорил тебе папа. На протяжении последних лет Руис все делал правильно. Почему вы думаете, что у него все будет плохо?“, - приводит слова Холифилда Boxing News 24.

Отметим, что тренер Руиса рассказал о причинах поражения в последнем бое.

Напомним, что Джошуа подтвердил, что третий бой против Руиса может состояться.

Поделись:
Теги: Эвандер Холифилд, Энди Руис, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь