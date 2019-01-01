Арум: Фьюри не хочет оставлять судьбу боя против Уайлдера в руках судей

Тайсон собирается досрочно завершить поединок.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился мнением по поводу реванша Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

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“Тайсон Фьюри пропал после победы над Владимиром Кличко. Никто не знал, что с ним проищошло. Мы должны учитывать, что Тайсон находился вне поле зрения.

Поэтому первый бой с Уайлдером точно нельзя сравнивать с реваншем.

У нас было 12 месяцев, чтобы сделать Фьюри более популярным в США. Сейчас же каждый болельщик знает, кто такой Тайсон.

Я не просто верю, я уверен, что Фьюри может победить Уайлдера.

Тайсон не хочет оставлять судьбу боя в руках судей. Фьюри применит свои отличные боксерские навыки, чтобы досрочно победить Уайлдера“, - заявил Арум для Youtube-канала iFL TV.

Ранее стало известно, как будут распределяться гонорар в третьем бою.