Арум: Лопес - это легковесная версия Уайлдера
Промоутер Боб Арум прокомментировал возможный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между чемпионом WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).
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“Я с нетерпением жду этого поединка. Этот бой точно состоится. Ломаченко был на арене и видел, как Лопес уничтожил Комми. Я сам не мог поверить в то, что произошло.
Их поединок планируется на апрель-май следующего года.
Я очень восхищаюсь Ломаченко. Я могу сказать, что он один из самых невероятных бойцов, которых я видел со времен Мухаммеда Али.
Лопес - это легковесная версия Уайлдера. Но Лопес знает, как боксировать, а Уайлдер - нет“, - заявил Арум для iFL TV.
Ранее сообщались возможные даты боя.
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