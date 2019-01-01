Арум: Лопес - это легковесная версия Уайлдера

Американец умеет боксировать, в отличие от Уайлдера.

Промоутер Боб Арум прокомментировал возможный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между чемпионом WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Читай также: Ломаченко: Мой проигрыш Лопесу будет выгоден для Top Rank

“Я с нетерпением жду этого поединка. Этот бой точно состоится. Ломаченко был на арене и видел, как Лопес уничтожил Комми. Я сам не мог поверить в то, что произошло.

Их поединок планируется на апрель-май следующего года.

Я очень восхищаюсь Ломаченко. Я могу сказать, что он один из самых невероятных бойцов, которых я видел со времен Мухаммеда Али.

Лопес - это легковесная версия Уайлдера. Но Лопес знает, как боксировать, а Уайлдер - нет“, - заявил Арум для iFL TV.

Ранее сообщались возможные даты боя.