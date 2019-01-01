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Арум: Лопес - это легковесная версия Уайлдера

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Американец умеет боксировать, в отличие от Уайлдера.
Теофимо Лопес
Теофимо Лопес
Getty Images

Промоутер Боб Арум прокомментировал возможный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между чемпионом WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и чемпионом IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

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“Я с нетерпением жду этого поединка. Этот бой точно состоится. Ломаченко был на арене и видел, как Лопес уничтожил Комми. Я сам не мог поверить в то, что произошло.

Их поединок планируется на апрель-май следующего года.

Я очень восхищаюсь Ломаченко. Я могу сказать, что он один из самых невероятных бойцов, которых я видел со времен Мухаммеда Али.

Лопес - это легковесная версия Уайлдера. Но Лопес знает, как боксировать, а Уайлдер - нет“, - заявил Арум для iFL TV.

Ранее сообщались возможные даты боя.

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Теги: Боб Арум, Теофимо Лопес, Деонтей Уайлдер, Василий Ломаченко, бокс
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