Арум рассказал, как распределится гонорар между Уайлдером и Фьюри в третьем бою

Боб Арум подтвердил, что боксеры могут встретиться в еще одном реванше.

Промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум прокомментировал возможность проведения третьего боя своего подопечного с Деонтеем Уайлдером.

Арум объяснил, как распределится гонорар боксеров в случае третьего поединка.

"В контракте прописан пункт, позволяющий требовать еще один бой тому, кто проиграет в реванше. Но тогда он получает 40% прибыли, а победитель - 60%. Так что реванш возможен", - цитирует Арума BoxingScene.

Напомним, первая встреча боксеров завершилась вничью, а реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля.

Ранее Боб Арум подтвердил, что Уайлдер и Фьюри проведут третий бой.