Арум рассказал, как распределится гонорар между Уайлдером и Фьюри в третьем бою
Боб Арум подтвердил, что боксеры могут встретиться в еще одном реванше.
Промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум прокомментировал возможность проведения третьего боя своего подопечного с Деонтеем Уайлдером.
Арум объяснил, как распределится гонорар боксеров в случае третьего поединка.
"В контракте прописан пункт, позволяющий требовать еще один бой тому, кто проиграет в реванше. Но тогда он получает 40% прибыли, а победитель - 60%. Так что реванш возможен", - цитирует Арума BoxingScene.
Напомним, первая встреча боксеров завершилась вничью, а реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля.
Ранее Боб Арум подтвердил, что Уайлдер и Фьюри проведут третий бой.
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