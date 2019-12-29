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Арум рассказал, как распределится гонорар между Уайлдером и Фьюри в третьем бою

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Боб Арум подтвердил, что боксеры могут встретиться в еще одном реванше.
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри
Getty Images

Промоутер экс-чемпиона в супертяжелом весе Тайсона Фьюри Боб Арум прокомментировал возможность проведения третьего боя своего подопечного с Деонтеем Уайлдером.

Арум объяснил, как распределится гонорар боксеров в случае третьего поединка.

"В контракте прописан пункт, позволяющий требовать еще один бой тому, кто проиграет в реванше. Но тогда он получает 40% прибыли, а победитель - 60%. Так что реванш возможен", - цитирует Арума BoxingScene.

Напомним, первая встреча боксеров завершилась вничью, а реванш Уайлдер - Фьюри состоится 22 февраля.

Ранее Боб Арум подтвердил, что Уайлдер и Фьюри проведут третий бой.

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Теги: Боб Арум, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, бокс
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Комментариев (1)
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pусский  (аноним)  29.12.2019, 19:49
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pусский
Деловая хватка Фьюри охуительна, пусть обучит Поветкина!
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