Фьюри - Уайлдеру: Ты не хочешь со мной встречаться, потому что я опозорю тебя и свожу в школу

Тайсон Фьюри обратился к Деонтею Уайлдеру.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри записал обращение к Деонтею Уайлдеру после его отказа участвовать в медиа-мероприятиях, посвященных реваншу боксеров.

Фьюри уверен, что чемпион WBC не хочет даже находиться с ним в одном помещении, поскольку Фьюри опозорит его перед болельщиками.

"У меня есть сообщение для Уайлдера. Сегодня он отказался участвовать во всех событиях с участием медиа. Он врет, что простудился, но на самом деле он просто не хочет находиться со мной даже в одном помещении, ведь я свожу его в школу.

Деонтей, ты превратился в мелкую с*чку. Ты даже не можешь встретиться со мной, чтобы провести битву взглядов перед камерой только потому что я тебе пристыжу, а потом отправлю в школу", – сказал Фьюри на видео, опубликованных в Instagram-сториз у боксера.

Напомним, что Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри проведут реванш, запланированный на 22 февраля.