Гамбоа порвал ахиллово сухожилие во время боя с Дэвисом

Кубинец продолжал боксировать, получив травму.

Кубинский боксер Юриоркис Гамбоа прокомментировал поражение от американца Джервонты Дэвиса в бою за титул WBA Regular в легком весе.

"Сейчас я чувствую себя нормально. Но перед нокдауном во втором раунде я порвал ахиллово сухожилие. Отказаться от поединка? Я - воин, который не привык бежать с поля боя. Но повторюсь: когда упал, то понял, что порвал ахилл.

У меня вообще не получалось ступать на эту ногу. Я сообщил тренерам о проблеме, но продолжал сражаться как воин", - приводит слова Гамбоа boxingscene.com.

Смотрите видео поединка Дэвис - Гамбоа.