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Гамбоа порвал ахиллово сухожилие во время боя с Дэвисом

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Кубинец продолжал боксировать, получив травму.
Юриоркис Гамбоа
Юриоркис Гамбоа
Showtime

Кубинский боксер Юриоркис Гамбоа прокомментировал поражение от американца Джервонты Дэвиса в бою за титул WBA Regular в легком весе.

"Сейчас я чувствую себя нормально. Но перед нокдауном во втором раунде я порвал ахиллово сухожилие. Отказаться от поединка? Я - воин, который не привык бежать с поля боя. Но повторюсь: когда упал, то понял, что порвал ахилл.

У меня вообще не получалось ступать на эту ногу. Я сообщил тренерам о проблеме, но продолжал сражаться как воин", - приводит слова Гамбоа boxingscene.com.

Смотрите видео поединка Дэвис - Гамбоа.

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Теги: Джервонта Дэвис, бокс, Юриоркис Гамбоа
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