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Джервонта Дэвис досрочно победил Гамбоа и завоевал титул WBA

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Американец дебютировал в легком весе с победы.
Джервонта Дэвис одержал победу над Юриоркисом Гамбоа / twitter.com/ShowtimeBoxing
Джервонта Дэвис одержал победу над Юриоркисом Гамбоа / twitter.com/ShowtimeBoxing

В Атланте (США) состоялся бой за титул чемпиона WBA Regular в легком весе между американцем Джервонтой Дэвисом и представителем Кубы Юриоркисом Гамбоа.

Боксеры прошли почти всю дистанцию. Американец действовал в ринге более агрессивно и уверенно, что позволило ему полностью превзойти своего соперника. Во втором и восьмом раундах Джервонта отправлял соперника в нокдаун, а в финальной трехминутке нокаутировал кубинца.

Американец дебютировал в рамках легкой весовой категории с победы и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

Таким образом, 25-летний Джервонта Дэвис одержал 23-ю победу (22 нокаутов) при одной ничьей. У 38-летнего Гамбоа 30 побед (18 нокаутов) и три поражения.

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Теги: Джервонта Дэвис, Юриоркис Гамбоа, бокс
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