Паскаль победил Баду Джека и защитил чемпионский титул

Чемпион выиграл у шведа в бою с двумя нокдаунами.

В Атланте (США) состоялся вечера профессионального бокса, со-главным событием которого стал бой между канадцем Жаном Паскалем и шведом Баду Джеком.

На кону поединка был титул чемпиона по версии WBA Regular в полутяжелом весе, которым владел Паскаль.

Канадец начал бой намного активнее, прессингуя соперника. В четвертом раунде это принесло свои плоды - Паскаль отправил Джека в нокдаун, после чего бросился на добивание, но не успел что-либо предпринять из-за гонга.

После этого иницативу перехватил шведский боксер. Он пытался прижать соперника к канатам, активно работая передней рукой. В восьмом раунде претендент потряс чемпиона правым хуком, а уже в заключительной трехминутке Джек отправил соперника в нокдаун.

Паскаль победил раздельным решением судей: 114:112, 114:112, 112:114. Это 35-я победа канадца (20 нокаутов) при шести поражениях и одной ничьей. У 36-летнего Джека 22 победы (13 нокаутов), три поражения и три ничьи.