Переключиться на мобильную версию

Паскаль победил Баду Джека и защитил чемпионский титул

Комментариев: 0
Чемпион выиграл у шведа в бою с двумя нокдаунами.
Жан Паскаль / prosports.kz
Жан Паскаль / prosports.kz

В Атланте (США) состоялся вечера профессионального бокса, со-главным событием которого стал бой между канадцем Жаном Паскалем и шведом Баду Джеком.

На кону поединка был титул чемпиона по версии WBA Regular в полутяжелом весе, которым владел Паскаль.

Канадец начал бой намного активнее, прессингуя соперника. В четвертом раунде это принесло свои плоды - Паскаль отправил Джека в нокдаун, после чего бросился на добивание, но не успел что-либо предпринять из-за гонга.

После этого иницативу перехватил шведский боксер. Он пытался прижать соперника к канатам, активно работая передней рукой. В восьмом раунде претендент потряс чемпиона правым хуком, а уже в заключительной трехминутке Джек отправил соперника в нокдаун. 

Паскаль победил раздельным решением судей: 114:112, 114:112, 112:114. Это 35-я победа канадца (20 нокаутов) при шести поражениях и одной ничьей. У 36-летнего Джека 22 победы (13 нокаутов), три поражения и три ничьи.

Поделись:
Теги: Баду Джек, Жан Паскаль, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь