Джошуа продемонстрировал отличную физическую форму на отдыхе
Боксер проводит отпуск на одном из островов.
Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа проводит отпуск на острове Барбадос, сообщает The Sun.
Камера зафиксировала потрясающую физическую форму британца, который проводит свободное время, играя со своими друзьями в регби.
Напомним, в начале декабря Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул чемпионские пояса. Следующий бой британец может провести против Александра Усика или Курбата Пулева.
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