Джошуа продемонстрировал отличную физическую форму на отдыхе

Боксер проводит отпуск на одном из островов.

Энтони Джошуа Getty Images

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа проводит отпуск на острове Барбадос, сообщает The Sun.

The Sun

Камера зафиксировала потрясающую физическую форму британца, который проводит свободное время, играя со своими друзьями в регби.

The Sun

The Sun

Напомним, в начале декабря Энтони Джошуа взял реванш у Энди Руиса и вернул чемпионские пояса. Следующий бой британец может провести против Александра Усика или Курбата Пулева.