Шелестюк назвал дату своего следующего боя

Украинец выйдет в ринг в конце января.

Украинский боксер Тарас Шелестюк, который выступает в полусреднем дивизионе, объявил дату своего следующего поединка.

“Тренировки должны быть разнообразными, тяжелыми, игровыми, интересными, силовыми и восстановительными. Тренируйтесь умно и правильно.

Третья неделя в тренировочном лагере. Следующий бой - 31 января на Showtime“, - написал боксер на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что у Тараса Шелестюка сорвался бой против экс-чемпиона мира.