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Шелестюк назвал дату своего следующего боя

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Украинец выйдет в ринг в конце января.
Тарас Шелестюк
Тарас Шелестюк
twitter.com/TarasShelestyuk

Украинский боксер Тарас Шелестюк, который выступает в полусреднем дивизионе, объявил дату своего следующего поединка.

“Тренировки должны быть разнообразными, тяжелыми, игровыми, интересными, силовыми и восстановительными. Тренируйтесь умно и правильно. 

Третья неделя в тренировочном лагере. Следующий бой - 31 января на Showtime“, - написал боксер на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, что у Тараса Шелестюка сорвался бой против экс-чемпиона мира.

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Теги: бокс, Тарас Шелестюк
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