Шелестюк назвал дату своего следующего боя
Украинец выйдет в ринг в конце января.
Украинский боксер Тарас Шелестюк, который выступает в полусреднем дивизионе, объявил дату своего следующего поединка.
“Тренировки должны быть разнообразными, тяжелыми, игровыми, интересными, силовыми и восстановительными. Тренируйтесь умно и правильно.
Третья неделя в тренировочном лагере. Следующий бой - 31 января на Showtime“, - написал боксер на своей странице в Instagram.
Ранее сообщалось, что у Тараса Шелестюка сорвался бой против экс-чемпиона мира.
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