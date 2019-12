Уайт: Уайлдер - самый большой трус в боксе

Претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Диллиан Уайт (27-1-0, 18 KO) расритиковал Деонтея Уайлдера за то, что тот боится выйти в ринг против него.

“Награда самого большого труса сегодня вручается Деонтею Уайлдеру.

Он оставался номер один на протяжении двух лет.

Но этот трус до сих пор не подрался со мной. Он не смог найти у себя смелости выйти против меня в ринг“, - заявил Уайт.

The biggest coward in boxing today award goes to @BronzeBomber have been number one for over 2 years and this coward still ain’t found the balls to fight me TO THOS DAY #coward #tillthisday pic.twitter.com/o29liYzjmE