Мейвезер: Я сделаю Дэвиса чемпионом за два года

Легендарный боксер готов вложиться в Дэвиса.

Промоутер бывшего чемпиона мира Джервонты Дэвиса Флойд Мэйвезер рассказал, как познакомился со своим подопечным.

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“Когда Дэвис был совсем юным парнем, то он подошел ко мне, попросив автограф. Мне удалось увидеть в нем нечто особенное. Он приходил в мой зал, чтоб тренироваться.

Когда Дэвис выиграл несколько боев, то он стал непобежденным на профи-ринге. Я подошел к нему и сказал, что сделаю него за два года чемпионом мира“, - рассказал Мэйвезер для BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис со второй попытки вложился в лимит веса перед боем с Гамбоа.