Переключиться на мобильную версию

Мейвезер: Я сделаю Дэвиса чемпионом за два года

Комментариев: 0
Легендарный боксер готов вложиться в Дэвиса.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Промоутер бывшего чемпиона мира Джервонты Дэвиса Флойд Мэйвезер рассказал, как познакомился со своим подопечным.

Читай также: Дэвид Хэй: Бой Усик - Чисора будет за звание обязательного претендента на пояс WBO

“Когда Дэвис был совсем юным парнем, то он подошел ко мне, попросив автограф. Мне удалось увидеть в нем нечто особенное. Он приходил в мой зал, чтоб тренироваться.

Когда Дэвис выиграл несколько боев, то он стал непобежденным на профи-ринге. Я подошел к нему и сказал, что сделаю него за два года чемпионом мира“, - рассказал Мэйвезер для BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Джервонта Дэвис со второй попытки вложился в лимит веса перед боем с Гамбоа.

Поделись:
Теги: Флойд Мейвезер, Джервонта Дэвис, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь