Джошуа рассказал, почему поддерживает Фьюри в реванше против Уайлдера

Британец надеется, что это принесет ему выгоду.

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал почему поддерживать Тайсона Фьюри в реванше против Деонтея Уайлдера.

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“Мы с Фьюри - одни из лучших, которые при этом все еще пытаются прогрессировать, чтобы выйти на элитный уровень.

Спарринг с Фьюри пойдет мне на пользу. Это будет полезно как для него, так и для меня. Если Фьюри победит Уайлдера, то мне кажется, что он будет более расположен к бою против меня.

После этого мы подпишем контракт. Вот почему я буду болеть за него.

Мне хочется завоевать последний пояс в дивизионе“, - заявил Джошуа для BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Джошуа хочет помочь Тайсону подготовиться к реваншу.

Напомним, что ранее стала известна официальная дата боя.