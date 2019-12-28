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Джошуа рассказал, почему поддерживает Фьюри в реванше против Уайлдера

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Британец надеется, что это принесет ему выгоду.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа рассказал почему поддерживать Тайсона Фьюри в реванше против Деонтея Уайлдера.

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“Мы с Фьюри - одни из лучших, которые при этом все еще пытаются прогрессировать, чтобы выйти на элитный уровень.

Спарринг с Фьюри пойдет мне на пользу. Это будет полезно как для него, так и для меня. Если Фьюри победит Уайлдера, то мне кажется, что он будет более расположен к бою против меня.

После этого мы подпишем контракт. Вот почему я буду болеть за него.

Мне хочется завоевать последний пояс в дивизионе“, - заявил Джошуа для BoxingScene.

Ранее сообщалось, что Джошуа хочет помочь Тайсону подготовиться к реваншу.

Напомним, что ранее стала известна официальная дата боя.

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Теги: Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер, футбол
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Комментариев (1)
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АК-47  (аноним)  28.12.2019, 15:33
Оценка:  +1
АК-47
А потом Фьюри посадит его на задницу и станет абсолютным чемпионом. Почему нет ?
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