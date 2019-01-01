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Тренер Спенса: Есть люди, которые не хотят, чтоб Эррол выздоровел

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Боксер проводит тяжелую работу во время восстановления.
Эррол Спенс
Эррол Спенс
Getty Images

Тренер чемпиона WBC и IBF в полусреднем весе, американца Эррола Спенса-младшего (26-0-0, 21 KO) Деррик Джеймс поделился подробностями восстановления его подопечного от аварии.

“Спенс в полном порядке. Мы продолжаем наблюдать за ним, смотрим на его реакцию под нагрузками. Эррол остался тем, кем и был до аварии.

Я не заметил замедления его скорости. Многие искренне заботятся о нем, но есть и такие, кто не хотят, чтоб он выздоровел.

Люди не верили, что он в порядке. Его возвращение станет хорошим событием и для него, и для бокса“, - заявил Джеймс для Boxing Scene.

Отметим, что ранее Спенс не стал называть причины аварии.

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Теги: Дерик Джеймс, Эррол Спенс, бокс
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