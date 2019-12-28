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Тренер Джошуа: Энтони - лучший супертяжеловес

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Британец не стал проводить восстановительный бой перед реваншем с Руисом.
Энтони Джошуа
Энтони Джошуа
Getty Images

Тренер чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (23-1-0, 21 KO) Анхель Фернандес поделился мнением по поводу того, кто является самым сильным в дивизионе его подопечного.

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“После победы над Руисом Джошуа является самым лучшим боксером в супертяжелом дивизионе.

Многие бы захотели провести восстановительный бой перед реваншем с Руисом, но Энтони выбрал прямую дорогу.

Многие люди и даже мои друзья переживали о состояние Джошуа. Я же говорил, что нужно просто доверять ему.

Отмечу, что я высоко котирую Тайсона Фьюри. Их двоих сложнее всего победить в супертяжелом весе“, - заявил Фернандес WBN. 

Напомним, что Джошуа победил Руиса единогласным решением.

Отметим, что Фьюри проведет бой с Уайлдером 22-го февраля.

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Теги: Энтони Джошуа, бокс, Энди Руис, Тайсон Фьюри
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Комментариев (2)
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русский  (аноним)  28.12.2019, 12:45
Оценка:  0
русский
Наш Саша Поветкин скоро станет чемпионом. После того, как Сашу вытрахали узбеки в пуканчик и ротик, он стал шибче боксировать. Славно попердывал на члене. Так что надежда то есть... Гы, гы, гы.
saveplace    28.12.2019, 12:47
Оценка:  0
saveplace
ты рахит
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