Джервонта Дэвис со второй попытки вложился в лимит веса перед боем с Гамбоа

Боксера оштрафовали за опоздание на взвешивание и "перевес", но титул остался на кону поединка.

Экс-чемпион мира во втором полулегком весе Джервонта Дэвис и кубинский боксер Юриоркис Гамбоа накануне боя за вакантный пояс "обычного" чемпиона WBA в легком весе провели традиционную церемонию взвешивания.

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Американец с первой попытки не сумел вложиться в лимит 61,1 кг - весы под ним показали 61,8 кг. За час Дэвис согнал лишние граммы и уже во время второго взвешивания показал результат 61,1 кг. Его соперник же прошел процедуру без проблем, показав вес 61 кг.

За то, что с первой попытки Джервонта не вложился в лимит, его оштрафуют. Также ESPN сообщает, что американец опоздал на официальное взвешивание и за это его тоже собираются оштрафовать.

Ранее Джервонта Дэвис признался, что хочет провести бой с Теофимо Лопесом.