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Уайлдер - о реванше с Фьюри: Я собираюсь покончить с ним раз и навсегда

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Американец хочет уничтожить "Цыганского короля".
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал предстоящий бой с Тайсоном Фьюри. 

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“Я очень счастлив, что этот бой произойдет. Мне хочется дать моим фанатам то, что они хотят увидеть.

У меня получилось проявить себя в первом бою, и я готов сделать это снова. Первый бой был спорным. Я обещаю своим фанатам, что во втором поединке сомнений не возникнет.

Я собираюсь покончить с этим раз и навсегда“, - заявил Уайлдер для Boxing Scene.

Напомним, что ранее стала известна официальная дата боя.

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Теги: Деонтей Уайлдер, Тайсон Фьюри, бокс
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