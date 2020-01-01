Уайлдер - о реванше с Уайлдером: Настоящий чемпион будет коронован
Боксеры встретятся в Лас-Вегасе.
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал предстоящий бой с Деонтеем Уайлдером.
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“Больше не будет никаких уклонений. Дата уже была назначена, настоящий чемпион будет коронован.
Для меня это незаконченное дело, но 22 февраля этот бомж наконец-то получит то, что он заслужил“, - цитирует Фьюри Boxing Scene.
Напомним, что ранее стала известна официальная дата боя.
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