Переключиться на мобильную версию

Дэвис: Я надеюсь, что проведу бой с Теофимо Лопесом

Комментариев: 0
Американец хочет провести большой бой.
Джервонта Дэвис
Джервонта Дэвис
Getty Images

Американский боксер в легком весе Джервонта Дэвис (22-0, 21 КО) рассказал, что хотел бы провести бой с Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

“Лопес очень хороший боксер. Я верю, что у Теофимо может показать многое. Он показал замечательное выступление в бою с Комми.

Я буду надеяться, что мы встретимся с ним в ближайшем будущем. Давайте сделаем все большие бои“, - цитирует Дэвиса SecondsOut.

Ранее сообщалось, что Лопес проведет бой с Ломаченко.

Поделись:
Теги: Джервонта Дэвис, Теофимо Лопес, бокс
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь