Дэвис: Я надеюсь, что проведу бой с Теофимо Лопесом

Американец хочет провести большой бой.

Американский боксер в легком весе Джервонта Дэвис (22-0, 21 КО) рассказал, что хотел бы провести бой с Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО).

“Лопес очень хороший боксер. Я верю, что у Теофимо может показать многое. Он показал замечательное выступление в бою с Комми.

Я буду надеяться, что мы встретимся с ним в ближайшем будущем. Давайте сделаем все большие бои“, - цитирует Дэвиса SecondsOut.

Ранее сообщалось, что Лопес проведет бой с Ломаченко.